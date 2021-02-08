По просьбе рязанцев увеличат количество автобусов №17

По просьбе рязанцев увеличится количество автобусов на маршруте №17. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила мэр Елена Сорокина.

По просьбе рязанцев увеличится количество автобусов на маршруте №17. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила мэр Елена Сорокина.

По ее словам, теперь на маршрут выйдут 12 автобусов большого класса.

Кроме того, специалисты управления транспорта проводят мониторинг работы и наполняемости маршрута №41, чтобы в дальнейшем принять решение о его корректировке.