Мэрия отчиталась о ремонте дорог в Рязани

В мэрии отметили, что начиная с поздней осени и до ранней весны, ямочный ремонт выполняют литой асфальтобетонной смесью. Еще одна из экстренных мер по ремонту аварийных участков — заделка щебнем.

За прошедшую неделю в Рязани отремонтировали более 500 кв м дорог. Об этом сообщили в мэрии.

Работы провели на улицах Новаторов, Октябрьской, Крупской, Княжье поле, Семчинской, Зубковой, Соборной, Интернациональной, Семена Середы, Татарской, Горького, Петрова, Введенской, Новой, Народном Бульваре, проезде Яблочкова, проезде Шабулина, Приокском путепроводе, Славянском проспекте, автодороге от улицы Кальной до Касимовского шоссе, Северной окружной дороге, перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова.

В мэрии отметили, что начиная с поздней осени и до ранней весны, ямочный ремонт выполняют литой асфальтобетонной смесью. Еще одна из экстренных мер по ремонту аварийных участков — заделка щебнем.

Такие работы провели на улицах Зубковой, Сережина гора, Касимовском шоссе, Свободы, Соборной, Урицкого, Новой, Попова, Татарской, 4-й Линии, Чкалова, Семена Середы, Гоголя, Островского, Новоселов, Западной, Промышленной, Магистральной, Пирогова, Семчинской, Садовой, Электрозаводской, Лермонтова, Разина, Лево-Лыбедской, Николодворянской, Яхонтова, Маяковского, Новоселов, Перекрестке улиц Черновицкой и Щорса, проезде Завражнова, Северной окружной дороги.