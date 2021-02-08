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Мэрия опровергла слова рязанки-инвалида о выписке сына из квартиры ради получения нового жилья
Галине Крючковой, которая живет вместе с тремя сыновьями в аварийном доме и передвигается на костылях, предложили переехать в квартиру на третьем этаже без лифта. Затем в новое жилье на первом этаже, но при условии, что старший сын не будет включен в прописку.

Мэрия опровергла слова рязанки-инвалида о выписке сына из квартиры ради получения нового жилья, а саму публикацию РЗН. инфо назвала не соответствующей действительности.

Галине Крючковой, которая живет вместе с тремя сыновьями в аварийном доме и передвигается на костылях, предложили переехать в квартиру на третьем этаже без лифта. Затем в новое жилье на первом этаже, но при условии, что старший сын не будет включен в прописку.

В пресс-службе сообщили, что сотрудники администрации встречались с женщиной 2 и 5 февраля 2021 года и и обсуждались разные варианты решения вопроса, которые бы устроили семью.

В ведомстве также подчеркнули, что снятие сына Крючковой с регистрационного учета не обсуждалось.

«Количество зарегистрированных членов семьи не влияет на метраж предоставляемого жилья, при переселении предоставляется равнозначное по площади жилое помещение. Таким образом, обсуждение данного вопроса было по определению невозможным и нецелесообразным», — говорится в сообщении.

Галина Крючкова подтвердила корреспонденту РЗН. инфо, что к ней два раза приезжали представители мэрии. Женщина отметила, что ей предлагали только один вариант — квартиру на Станкозаводской и без прописки сына. Сейчас Галина Крючкова ждет суда, который назначен на 16 февраля.