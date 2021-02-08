Любимов начал год на седьмом месте в медиарейтинге глав ЦФО
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов начал год седьмым в рейтинге глав регионов ЦФО по итогам января. Список составила «Медиалогия».
Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 43 место.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.