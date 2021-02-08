Коронавирусом заразился еще 101 рязанец

В Рязанской области зафиксировали 101 новый случай коронавируса. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 101 новый случай коронавируса. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 22 748. Выздоровел 91 человек, всего 20 808. За время пандемии умерли 246 пациентов.

В России зарегистрировали 15 916 новых случаев заражения (всего 3 983 197). За сутки выписали 15 881 человек, за весь период — 3 472 091. За сутки умерли 407 пациентов, за весь период — 77 068.