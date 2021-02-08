Касимовец бил и пытал сына, чтобы узнать о любовнике бывшей жены

Инцидент произошел 19 января. Известно, что мужчина был пьян.

В Касимове 42-летний мужчина несколько часов избивал и пытал своего 13-летнего сына. Он пытался добиться от подростка подтверждения своих подозрений о неверности бывшей жены, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 19 января. Известно, что мужчина был пьян.

В отношении касимовца возбудили уголовное дело по пунктам «г», «д», части 2 статьи 117 УК, его арестовали. Расследование продолжается.