Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах
Пользователей браузера версии Chrome 87 и выше в ближайшее время уведомят о прекращении поддержки. Отмечается, что это решение Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.
Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Об этом
Пользователей браузера версии Chrome 87 и выше в ближайшее время уведомят о прекращении поддержки.
Отмечается, что это решение Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.