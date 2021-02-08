Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах

Пользователей браузера версии Chrome 87 и выше в ближайшее время уведомят о прекращении поддержки. Отмечается, что это решение Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.

Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Об этом сообщается в документе о политике команда разработчиков Chromium.

Пользователей браузера версии Chrome 87 и выше в ближайшее время уведомят о прекращении поддержки.

Отмечается, что это решение Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.