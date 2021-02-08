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«Газпром Рязанская область» оштрафовали за задержку подключения потребителя к сетям
АО «Газпром газораспределение Рязанская область» оштрафовали за задержку подключения потребителя к сетям. Об этом сообщил сайт регионального УФАС.

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» оштрафовали за задержку подключения потребителя к сетям. Об этом сообщил сайт регионального УФАС.

Известно, что 29 сентября заявитель направил запрос о предоставлении технических условий на подключение. Рязанец не предоставил полный пакет необходимых документов, но запрос в течение трех дней ему не вернули. Вопрос о предоставление недостающих документов решался в устном порядке, а процесс получения технических условий и заключения договора существенно затянулся.

Проект договора на подключение направили заявителю только 2 декабря, хотя законом предусмотрено 15 рабочих дней с момента получения заявки и полного пакета документов.

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП и Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.