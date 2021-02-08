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Чтобы выжить, трехмесячному рязанцу Кириллу Петрову нужно самое дорогое лекарство в мире
Трехмесячный Кирилл Петров нуждается в дорогостоящем лечении. У него спинально-мышечная атрофия 1 типа (СМА). При этом диагнозе мышцы не развиваются, поэтому ребенок не может двигаться, глотать и дышать.

Трехмесячный Кирилл Петров нуждается в дорогостоящем лечении. У него спинально-мышечная атрофия 1 типа (СМА). При этом диагнозе мышцы не развиваются, поэтому ребенок не может двигаться, глотать и дышать.

Смертельную болезнь невозможно вылечить обычными лекарствами. Победить ее навсегда способен только зарубежный препарат «Золгенсма». Но на его приобретение необходимо собрать космическую сумму — 160 миллионов рублей. В Книгу рекордов Гиннеса этот препарат попал как самый дорогой в мире.

Семье Петровых из Шацка удалось подписать договор с фондом «Милосердие», который поможет собрать для мальчика 10 миллионов рублей. Но это всего несколько процентов от общей суммы. Остальные фонды пока не откликнулись на помощь малышу.

«Укол стоит, как полет на Луну, нет, даже на Марс. Нужна всего одна инъекция, и сделать ее Кириллу необходимо, пока он не достиг двух лет… Еще недавно мы не знали, как справиться со всеми свалившимися на нас испытаниями. Но теперь мы не одни, благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать 3,5 миллиона рублей. Спасибо тем, кто перевел любую, даже самую незначительную сумму», — рассказал папа мальчика Дмитрий Петров.

Помочь Кириллу можно, перечислив средства на карту его мамы Марины Владимировны Петровой. Отчет о перечислениях семья ведет в группе во «ВКонтакте» и в Instagram.

Реквизиты:

Сбербанк 2202 2007 4730 7500

Тинькофф 5536 9139 1359 0192

Альфа банк 4584 4328 4335 3765

ВТБ 4893 4702 9020 5753

PayPal: mospetrova@mail.ru

Телефон Марины Петровой:+7 (926) 933-22-94.