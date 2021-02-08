Бурмистров сообщил об увольнении виновников плохой уборки снега в городе

В понедельник, 8 февраля, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел совещание в Дирекции благоустройства. Он сообщил о кадровых решениях, которые приняли после того, как губернатор раскритиковал работу по уборке снега в Рязани.

В понедельник, 8 февраля, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел совещание в Дирекции благоустройства. Он сообщил о кадровых решениях, которые приняли после того, как губернатор раскритиковал работу по уборке снега в Рязани.

По его словам, ряд ответственных за контроль сотрудников сняли с должностей. На их места назначили молодых, активных специалистов Дирекции. Они уже показали хорошие результаты в текущем месяце, отметил Бурмистров.

Также замглавы администрации поручил перераспределить премии между рабочими, которые в морозы продолжают руками расчищать город от снега и наледи. Для них организуют подвоз горячего чая.