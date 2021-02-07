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Водоканал устранит утечку на улице Фирсова в Рязани
Рязанцы пожаловались, что уже более десяти дней назад на улице Фирсова, 20 прорвало трубу. Сотрудники мэрии прокомментировали, что водоканал устраняет утечку.

Рязанцы пожаловались, что более десяти дней назад на улице Фирсова, 20 прорвало трубу. Пост опубликовали в соцсетях.

По словам автора, долгое время специалисты «Водоканала» и «Теплосети» не могут устранить аварию, кубометры горячей воды ежедневно выходят на поверхность и стекают в канализационный колодец.

«Если поток горячей воды выбивается наружу из труб муниципальных предприятий, то возникают закономерные вопросы. За чей счет будут компенсированы затраты, возникшие в результате энергопотерь?» — интересуется местный житель.

Сотрудники мэрии прокомментировали ситуацию:

«Сообщение уже в работе водоканала. Утечка устраняется силами предприятия».