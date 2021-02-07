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Вирусологи предрекли скорую отмену масочного режима в России
Отменить всеобщий масочный режима для россиян могут в конце весны этого года, рассказали ученые. Для отмены ношения масок необходимо наличие коллективного иммунитета и вакцинация.

Отменить всеобщий масочный режима для россиян могут в конце весны этого года. Об этом рассказали РБК ученые.

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева пояснила, что для отмены ношения масок необходимо наличие коллективного иммунитета и вакцинация.

«У любой инфекции есть сезоны, скорее всего к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет», — отметила врач.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский назвал ситуацию с коронавирусом на настоящий момент неплохой и отметил, что в этом году, возможно, стране удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны.

«Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — полагает Аграновский.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок не исключил, что всеобщий масочный режим отменят уже в апреле. Летом, уверен он, маски россиянам носить не придется, однако осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в условиях массовой вакцинации к концу года можно будет отказаться от ограничений. По его прогнозу, значительное снижение эпидемии будет наблюдаться весной и летом, «но до нуля дело дойдет не скоро».

Пока в России в общественных местах нужно носить средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки.