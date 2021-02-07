В Рязанской области выявили еще 104 случая заражения коронавирусом

В Рязанской области в статистику включили еще 104 случая заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области в статистику включили еще 104 случая заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в регионе выявили 22 647 заболевших коронавирусом.

Летальных исходов за сутки не зафиксировали. Всего в области 246 жителей скончались от COVID-19.

Выздоровели за сутки 109 человек. Всего — 20 717.