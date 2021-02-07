В Рязани сократили маршрут троллейбуса № 1 из-за обрыва проводов

В Рязани 7 февраля сократили маршрут троллейбуса № 1 из-за обрыва проводов. Об этом сообщили в мэрии.

В Рязани в воскресенье, 7 февраля, сократили маршрут троллейбуса № 1 из-за обрыва проводов. Об этом сообщили в мэрии.

«На конечной остановке улицы Забайкальской произошел обрыв контактной сети. В связи с этим троллейбусы маршрута № 1 следуют до улицы Крупской. Проводятся ремонтные работы», — рассказали в администрации.

По уточненным данным на 11:15, движение восстановлено по обычному маршруту, аварию устранили.