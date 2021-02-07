В Подмосковье женщина в кафе надела трусы вместо защитной маски

В Подмосковье посетительница ресторана быстрого питания воспользовалась трусами в качестве маски, чтобы ее обслужили.

В Подмосковье посетительница ресторана быстрого питания воспользовалась трусами вместо маски, чтобы ее обслужили.

Инцидент попал на видео, которое после распространилось в соцсетях.

Женщина хотела заказать еду, но на кассе ей сделали замечание об отсутствии антиковидной маски. Тогда она достала из сумки трусы и надела их в качестве средства защиты.

Сообщается, что посетительницу обслужили.