В Подмосковье супруги и ребенок погибли из-за утечки газа в квартире

В подмосковном Щелково четырехлетний мальчик и его родители погибли из-за утечки газа в квартире. За жизнь старшего ребенка борются врачи,

В подмосковном Щелково четырехлетний мальчик и его родители погибли из-за утечки газа в квартире. За жизнь старшего ребенка борются врачи, сообщает МК в воскресенье, 7 февраля.

Трагедия произошла в двухэтажном 16-квартирном жилом доме с газовыми колонками на улице Рабочей. В одной из квартир нашли тела мужчины, женщины и четырехлетнего мальчика. Дочь была еще жива, сейчас она в реанимации.

Предположительно, причиной трагедии стала утечка газа.

Также стало известно, что утром отец звонил в скорую и МЧС и жаловался на запах газа и плохое самочувствие членов семьи. Врачи выехали по адресу и первыми обнаружили скончавшихся. В квартире были открыты двери и окна.

По одной из версий, трагедия произошла из-за перепланировки, которую сделали на кухне. Газовая колонка могла быть перенесена от окна в угол. Труба вытяжки расположена не вертикально, а горизонтально и могла дать сбой, перестав выводить угарный газ.

Прокуратура организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Проверят в том числе условия безопасного использования и содержания газового оборудования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).