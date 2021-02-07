В Москве произошел крупный пожар на заводе масел и красок
В Москве в воскресенье, 7 февраля, произошел крупный пожар на заводе масел и красок на Варшавском шоссе. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров.
В Москве в воскресенье, 7 февраля, произошел крупный пожар на заводе масел и красок на Варшавском шоссе. Площадь пожара превысила 1000 квадратных метров, сообщает Mash.
Для тушения задействованы десятки единиц специальной техники, в том числе вертолеты. Частично обрушилась конструкция. Возгорание удалось локализовать. На Варшавском шоссе частично ограничили движение.
По предварительным данным, есть пострадавшие.