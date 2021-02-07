В Дагестане сотрудники Росгвардии расстреляли мужчину в отделе полиции

Двое сотрудников Росгвардии задержаны по подозрению в убийстве жителя Дагестана в отделе полиции. Убитый — бывший глава села. В него выпустили 38 пуль.

Двое сотрудников Росгвардии задержаны по подозрению в убийстве жителя Дагестана в отделе полиции. Об этом 7 февраля сообщили в СУ СК по региону.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 6 февраля в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы «из-за ранее возникших неприязненных отношений» двое росгвардейцев расстреляли 34-летнего местного жителя. Мужчина умер на месте. Убитый — бывший глава села. В него выпустили 38 пуль.