Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата.

На встрече шейх заявил о «способности Дубая создавать благотворные условия для роста технологически стартапов». По его словам, это подтверждается тем, что самые интересные и успешные компании в цифровой среде, включая Telegram, предпочитают управлять бизнесом отсюда. В Дубае расположена штаб-квартира Telegram.

Дуров поблагодарил шейха за создание особой экосистемы и инфраструктуры, за ориентированное на развитие бизнеса законодательство.

Подробности беседы миллиардера и наследного принца не разглашаются.