МЧС предупредило рязанцев о резком снижении температуры воздуха

В ГУ МЧС по Рязанской области напомнили, что в воскресенье, 7 февраля, среднесуточная температура воздуха будет ниже более чем на 5 градусов, чем накануне.

В ГУ МЧС по Рязанской области напомнили, что в воскресенье, 7 февраля, среднесуточная температура воздуха будет ниже более чем на 5 градусов, чем накануне. Метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте.

Напомним, 6 февраля жителей Рязанской области предупредили об аномально холодной погоде с 7 по 11 февраля.

«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности. Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью», — добавили в МЧС.