Бурмистров назвал проблемные районы Рязани по уборке снега

Замглавы администрации Владимир Бурмистров в воскресенье, 7 февраля, провел совещание. Он назвал проблемные районы Рязани по части уборки снега.

Замглавы администрации Владимир Бурмистров в воскресенье, 7 февраля, провел совещание в дирекции благоустройства, сообщается на сайте мэрии. Обсуждали ликвидацию последствий непогоды, грейдирование участков в зоне ответственности подрядных организаций, вывоз снега, очистку остановок и подходов к медучреждениям.

В ближайшие дни ожидаются сильные морозы, и на дежурстве находится бригада электриков. Обращения граждан отрабатывают специалисты. Все территории, за которые ответственны подрядчики, проверяются. При выявлении недостатков оплата не производится, работы выполняют повторно.

За последние дни вопросы возникали по работе исполнителей в Борках, в районе улицы Сережина гора, в поселке Никуличи, Соколовке. Грейдирование в ряде случаев было осложнено припаркованными вдоль дорог автомобилями.

В ежедневном отчете дирекции помимо фотофиксации всех участков добавят строку «оценка работ подрядчика общественностью».

Напомним, ранее в мэрии рассказали об уборке снега в Семчино.