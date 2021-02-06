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Житель Спасского района угрожал убить 13-летнего сына во время «воспитательной беседы»
Житель Спасского района угрожал убить 13-летнего сына во время «воспитательной беседы». В конфликт вмешалась мать ребенка и вызвала полицию. Участковые уполномоченные прибыли на место и обезоружили нетрезвого мужчину.

В Спасском районе полицейские пресекли семейный конфликт, в ходе которого мужчина угрожал убийством 13-летнему сыну. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

По предварительной информации, 40-летний мужчина неоднократно уличал своего 13-летнего ребенка в обмане. Отец и сын постоянно ссорились из-за этого. Мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и был настроен провести с сыном воспитательную беседу. Однако подросток его проигнорировал. Мужчина разозлился, в порыве ярости схватил кухонный нож и пригрозил сыну, что убьет его, если тот продолжит его обманывать.

В конфликт вмешалась мать ребенка и вызвала полицию. Участковые уполномоченные прибыли на место и обезоружили нетрезвого мужчину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, по ней предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет либо лишение свободы на срок до двух лет.