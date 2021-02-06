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В Telegram заблокировали ряд каналов с личными данными россиян
Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке нескольких каналов, выкладывающих в открытый доступ личные данные россиян. Он отметил, что в комментариях призывали жестоко расправляться с людьми.

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о блокировке нескольких каналов, выкладывающих в открытый доступ личные данные россиян. Об этом 6 февраля Дуров написал в официальном Telegram-канале.

В некоторых пабликах стали публиковать личную информацию граждан после несанкционированных митингов. Кроме данных участников размещали информацию о правоохранителях, прокурорах, журналистах.

«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров», — написал Дуров.

Он отметил, что в комментариях призывали жестоко расправляться с людьми.

«Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию», — добавил владелец мессенджера.

Было принято решение заблокировать подобные каналы. Дуров призвал их авторов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей.