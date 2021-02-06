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В Рязанской области задержали серийного угонщика
В Рязанской области задержали серийного угонщика. Выяснилось, что 28-летнего жителя региона ранее судили за кражу, умышленное повреждение чужого имущества и угон.

Полиция задержала подозреваемого в серии угонов автомобилей на улицах Новомичуринска. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

К правоохранителям обратился 38-летний житель Новомичуринска. Он сообщил, что вечером припарковал у дома иномарку, а утром ее на месте не было. Другой мужчина заявил, что кто-то ночью повредил дверь и замок зажигания ВАЗ-2114, припаркованного у дома.

Полицейские обнаружили угнанную иномарку в Кораблинском районе на улице села Бестужево. Выяснилось, что к угону причастен 28-летний житель этого села. Ранее его судили за кражу, умышленное повреждение чужого имущества и угон. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, мужчина накануне вечером приезжал в Новомичуринск в гости к приятелям. Мужчины употребили спиртное и гость собрался домой. Выйдя на улицу, он решил угнать автомобиль, чтобы быстрее добраться. ВАЗ-2114 завести не удалось, вторая машина тронулась. Мужчина проехал около 10 километров до села.

Выяснилось, что злоумышленник причастен к еще одному угону. С улицы Новомичуринска пропала легковушка. Машину нашли в технически неисправном состоянии недалеко от села Бестужево. Мужчина так же хотел доехать до дома после застолья, но машина по пути сломалась.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.