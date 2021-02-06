В Рязанской области еще трое жителей умерли от последствий COVID-19

В Рязанской области еще трое жителей умерли от последствий COVID-19. За последние сутки зафиксировали 105 новых случаев заражения. Выздоровели 107 жителей региона.

Федеральный оперштаб рассказал еще о трех умерших в Рязанской области от коронавируса. За последние сутки зафиксировали 105 новых случаев заражения. Выздоровели 107 жителей региона.

Всего за время пандемии в Рязанской области от коронавируса умерли 246 человек, 20 608 жителей выздоровели. Заболевших за весь период — 22 543.

Всего в России за время пандемии почти 4 млн заболели COVID-19.

Напомним, 5 февраля оперштаб сообщил, сколько коек занято в «красных зонах» рязанских больниц.