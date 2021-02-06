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В Рязани выступит автор хита «Холодная весна» Джанго
В Рязани 18 февраля, в четверг, выступит Джанго (Алексей Поддубный). Автор хита «Холодная весна» из фильма «Бой с тенью» представит праздничную акустическую программу в честь 23 февраля.

В Рязани 18 февраля, в четверг, выступит Джанго (Алексей Поддубный). Автор хита «Холодная весна» из фильма «Бой с тенью» представит праздничную акустическую программу в честь 23 февраля. В ней прозвучат все известные композиции Джанго («Папаган», «Метель», «До тебя», «Босая осень» и другие), а также песни военных лет.

В концерте, помимо Джанго, примет участие Алексей Скипин (аккордеон). Часть песен Джанго исполнит на фортепиано.

Концерт состоится в кафе-клубе «Старый парк», билеты продаются в кафе по адресу Газетный переулок, дом 2 и на сайте qtickets.ru.