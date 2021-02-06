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В Рязани открылась фотовыставка, посвященная деревянному зодчеству
В Рязани открылась фотовыставка, посвященная деревянному зодчеству. Цель проекта — привлечь внимание к проблеме разрушения деревянных построек.

Волонтер проекта «Культурный фронт» Анфиса Охлобыстина в субботу, 6 февраля, открыла фотовыставку, посвященную деревянному зодчеству Рязани. Об этом сообщается в группе партии «За правду».

Цель проекта — привлечь внимание к проблеме разрушения деревянных построек.

Выставка проходит на улице Щедрина, 21, в градозащитной мастерской. Всего в зале представлено более 20 работ, отобранных на конкурсной основе.

«Мы бросили клич по социальным сетям — призывали местных жителей выкладывать фото на фоне деревянных домов на своих аккаунтах с хэштегом #спасемдеревяннуюРязань. Откликнулось немало жителей города, некоторые выкладывали по 5-10 фото, поэтому у нас был большой выбор для фотовыставки. Мы очень надеемся привлечь как можно больше неравнодушных людей к проблеме деревянного зодчества, собрать команду и работать над данным вопросом в той мере, в которой позволяют наши возможности», — отметила Анфиса Охлобыстина.

В конкурсе приняли участие жители Рязани, фотографы Людмила Гуркина и Анна Фирсова, депутат областной думы Григорий Парсентьев.