В России начнут вакцинировать страдающих аллергией на кошек

В России уже в 2023 году может стартовать вакцинация против аллергии на кошек. Инновационная вакцина также действует против гепатита В. Об этом
Валента с командой Сеченовского университета ведет разработку вакцины. По словам ученого, в 2021 году они планируют ее скомпоновать, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. Это позволяет рассчитывать, что летом 2022 года ученые смогут начать вакцинировать участников исследования.
После этого, при определенных обстоятельствах, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, так как регистрация препаратов в России происходит быстрее, чем в ЕС, добавил профессор.
По его словам, вакцина будет безопасной, а применение — удобным. Необходимо сделать пять инъекций для того, чтобы выработался иммунный ответ, а после прививаться каждые полгода.
«После мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек», — отметил Валента.
Кроме того, в вакцину включат молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами собак, свинок и крыс. Таким образом, пациента будут прививать от аллергии и на этих животных.