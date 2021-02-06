В России начнут вакцинировать страдающих аллергией на кошек

В России в 2023 году могут начать вакцинировать тех, кто страдает аллергией на кошек. В вакцину включат молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами собак, свинок и крыс. Таким образом, пациента будут прививать от аллергии и на этих животных.

В России уже в 2023 году может стартовать вакцинация против аллергии на кошек. Инновационная вакцина также действует против гепатита В. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Венского медицинского университета Рудольфа Валента.

Валента с командой Сеченовского университета ведет разработку вакцины. По словам ученого, в 2021 году они планируют ее скомпоновать, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. Это позволяет рассчитывать, что летом 2022 года ученые смогут начать вакцинировать участников исследования.

После этого, при определенных обстоятельствах, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, так как регистрация препаратов в России происходит быстрее, чем в ЕС, добавил профессор.

По его словам, вакцина будет безопасной, а применение — удобным. Необходимо сделать пять инъекций для того, чтобы выработался иммунный ответ, а после прививаться каждые полгода.

«После мы планируем применять препарат для профилактики аллергии, в частности, у детей, чтобы у них такая аллергия вообще не развивалась. Таким образом, может получиться, что Россия станет первой страной без аллергиков на кошек», — отметил Валента.

Кроме того, в вакцину включат молекулы аллергенов кошки, которые вступают в перекрестную реакцию с аллергенами собак, свинок и крыс. Таким образом, пациента будут прививать от аллергии и на этих животных.