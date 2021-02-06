В Московском районе Рязани произошли две массовых аварии

В Московском районе Рязани произошли две массовых аварии. Три автомобиля столкнулись на улице Мервинской, по направлению к Московскому шоссе. Еще одно тройное ДТП произошло на Московском шоссе, при повороте на Народный бульвар.

О ДТП на улице Мервинской и на Московском шоссе рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». Фотографии опубликованы в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

Три автомобиля столкнулись на улице Мервинской, по направлению к Московскому шоссе.

Еще одно тройное ДТП произошло на Московском шоссе, при повороте на Народный бульвар. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 13:30, на этом участке наблюдаются заторы 8 баллов.

Выясняется официальная информация.