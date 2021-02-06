В Михайловском районе водитель фуры помог вытащить застрявшую в снегу легковушку

В Михайловском районе водитель фуры помог вытащить застрявшую в снегу легковушку. Машина вылетела с дороги.

В Михайловском районе водитель грузовика помог вытащить застрявшую легковушку. Об этом рассказал в соцсетях сам пострадавший в субботу, 6 февраля.

«Вчера ночью я улетел с дороги в Михайловском районе. Отдельное спасибо хочу сказать водителю фуры, который помог мне выбраться», — сообщает автор поста.

По словам водителя легковушки, дороги «даже песком не посыпаны и в ужасном состоянии».