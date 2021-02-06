В Михайловском районе сгорел деревянный дом
В Михайловском районе в субботу утром, 6 февраля, сгорел деревянный дом. ЧП произошло на улице Данковке Щетининского сельского поселения.
В Михайловском районе в субботу утром, 6 февраля, сгорел дом. ЧП произошло на улице Данковке Щетининского сельского поселения,
Пожар начался около 7:00. На месте работали два расчета.
Деревянный дом сгорел. Пострадавших нет — жильцы успели выбраться на улицу.
Устанавливаются причина пожара и размер ущерба.
Фото ИД «Пресса»