В Дядьково в ночь на 6 февраля полностью восстановили электроснабжение

В Дядьково в ночь на 6 февраля полностью восстановили электроснабжение. Работая в режиме повышенной готовности из-за непогоды, специалисты «Рязаньэнерго» ликвидировали последствия аварии на электросетях.

В Дядьково в ночь на 6 февраля полностью восстановили электроснабжение. Работая в режиме повышенной готовности из-за непогоды, специалисты Рязаньэнерго ликвидировали последствия аварии на электросетях.

В связи с резким похолоданием, снежными заносами и гололедом на территории Рязанской области увеличилось количество аварийных отключений электричества. Энергетики круглосуточно проводят работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, реагируя на поступающую информацию о локальных повреждениях в электросети.

Так, вечером 5 февраля дежурный диспетчер Рязанского РЭС получил данные от потребителей об отключении электроэнергии в районе Дядьково. Для обнаружения точек повреждений в электросети и последующего ремонта были оперативно отправлены на место аварии две бригады энергетиков, которые провели работы по обследованию линий электропередачи, подключенных к ним энергообъектов и восстановлению подачи электричества потребителям. Подача энергии началась 5 февраля в 23:45. Полностью электроснабжение восстановили ночью 6 февраля в 1:36.

Специалисты «Рязаньэнерго» приносят извинения жителем за испытанные неудобства из-за отключений электроэнергии, связанных с неблагоприятными погодными условиями, и напоминают, что об отключениях и замеченных повреждениях энергообъектов нужно сообщать по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье»: 8-800-220-0-220.

В постоянной готовности к аварийно-восстановительным работам находится 51 бригада специалистов «Рязаньэнерго» в количестве 135 человек, в их распоряжении 112 единиц техники, 53 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1,42 МВт, которые будут использованы в случае необходимости для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.