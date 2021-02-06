Соцсети: в Москве в горящей многоэтажке погибли двое детей
Соцсети: в Москве в горящей многоэтажке погибли двое детей. Пожар произошел в Новой Москве, загорелась квартира на втором этаже. Пострадали более 10 человек.
В Новой Москве произошел крупный пожар, загорелась квартира на втором этаже дома в поселке Мосрентген. Видео с места ЧП
Огонь быстро распространился, поднимаясь вверх по этажам здания. Сообщается, что спасателям удалось вытащить из пламени семерых человек. По предварительным данным, среди пострадавших — шестеро детей.
Mash сообщил о том, что пожарные нашли двух погибших детей — они задохнулись в дыму.
По данным пресс-службы ГУ МЧС, при пожаре два человека погибли и 12 пострадали. Возраст погибших не уточняется.
В следственном комитете заявили, что по факту смерти двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия,