\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
-16°
Вск, 07
-20°
Пнд, 08
-23°
ЦБ USD 75.11 -0.62 06/02
ЦБ EUR 89.89 -1.03 06/02
Нал. USD 74.62 / 75.36 16:50
Нал. EUR 89.4 / 90.29 16:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Мэрия вновь предложила рязанке на костылях квартиру, которая ей не под...
В начале февраля инвалид Галина Крючкова рассказала жур...
1 час назад
434
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
12 261
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
23 128
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
21 567
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Соцсети: в Москве в горящей многоэтажке погибли двое детей
Соцсети: в Москве в горящей многоэтажке погибли двое детей. Пожар произошел в Новой Москве, загорелась квартира на втором этаже. Пострадали более 10 человек.

В Новой Москве произошел крупный пожар, загорелась квартира на втором этаже дома в поселке Мосрентген. Видео с места ЧП опубликовал telegram-канал Baza.

Огонь быстро распространился, поднимаясь вверх по этажам здания. Сообщается, что спасателям удалось вытащить из пламени семерых человек. По предварительным данным, среди пострадавших — шестеро детей.

Mash сообщил о том, что пожарные нашли двух погибших детей — они задохнулись в дыму.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, при пожаре два человека погибли и 12 пострадали. Возраст погибших не уточняется.

В следственном комитете заявили, что по факту смерти двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия, пишут «Известия».