Соцсети: в Москве в горящей многоэтажке погибли двое детей

Соцсети: в Москве в горящей многоэтажке погибли двое детей. Пожар произошел в Новой Москве, загорелась квартира на втором этаже. Пострадали более 10 человек.

В Новой Москве произошел крупный пожар, загорелась квартира на втором этаже дома в поселке Мосрентген. Видео с места ЧП опубликовал telegram-канал Baza.

Огонь быстро распространился, поднимаясь вверх по этажам здания. Сообщается, что спасателям удалось вытащить из пламени семерых человек. По предварительным данным, среди пострадавших — шестеро детей.

Mash сообщил о том, что пожарные нашли двух погибших детей — они задохнулись в дыму.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, при пожаре два человека погибли и 12 пострадали. Возраст погибших не уточняется.