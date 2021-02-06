Названы четыре симптома COVID-19, требующие немедленного обращения к медикам

Названы четыре симптома COVID-19, требующие немедленного обращения к медикам. Их озвучил главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех.

Четыре симптома COVID-19, требующие срочного обращения к врачу, озвучил главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех. Его слова передает РИА Новости.

«Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — сказал Абдех.

Он добавил, что нужно немедленно самоизолироваться тем, у кого есть любые основные симптомы заболевания: кашель, потеря вкуса и обоняния, высокая температура или утомляемость.

Напомним, ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен рассказала, что темпы распространения COVID-19 в мире снижаются.