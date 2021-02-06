На выезде из Рязани фура вылетела на обочину
На выезде из Рязани в субботу, 6 февраля произошло ДТП с фурой. Авария произошла на трассе М5 «Урал» и вызвала большую пробку.
На выезде из Рязани в субботу, 6 февраля, произошло ДТП с фурой. Авария случилась на трассе М5 «Урал». Фото с места ДТП прислали очевидцы.
Грузовик вылетел на обочину на перекрестке с улицей Новоселковской. В результате фуре вывернуло кабину.
Авария вызвала пробку.
Информации о пострадавших нет. Выясняются подробности случившегося.