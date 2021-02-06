Главврач рязанской ОКБ поздравил с днем рождения мальчика, потерявшего ноги и руку в ДТП

Владиславу Синилкину, потерявшему руку и ноги в аварии в Скопинском районе, 6 февраля исполнилось 11 лет. Ребенка поздравил главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

Владиславу Синилкину, потерявшему руку и ноги в аварии в Скопинском районе, 6 февраля исполнилось 11 лет. Ребенка поздравил главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин. Пост с поздравлением опубликован на личной странице врача «ВКонтакте».

«В конце прошлого года автобус, в котором ехал Влад, перевернулся в Скопинском районе. Мы были на месте ДТП в составе команды реаниматологов территориального Центра медицины катастроф ОКБ, и спасение мальчика было самой сложной задачей: травматическая ампутация конечностей, массивная кровопотеря, травматический шок четвертой степени. При таком диагнозе часто бывает неблагоприятный исход, но мы победили. По дороге в детскую ОКБ наша реанимационная бригада продолжала интенсивную терапию, а Влад усиленно боролся за жизнь», — написал Андрей Карпунин.

Он добавил, что мальчик занимался спортом и привык справляться с нагрузками.

Сейчас Влад Синилкин проходит лечение в Москве.

«Наши коллеги делают все возможное, а Влад мужественно преодолевает испытания. В День рождения Влада хочу выразить уважение и поддержку этому маленькому, но такому взрослому бойцу! Влад, оставайся сильным духом! Пусть сложности, которые выпали на твою долю, не лишат тебя детских радостей. Мир останется цветным и ярким, а на пути встречаются добрые и отзывчивые люди!», — сообщается в поздравлении.

Мать мальчика в своем Instagram поблагодарила всех, кто поздравляет сына с днем рождения.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.