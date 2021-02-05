За сутки у двоих рязанцев нашли наркотики

В Рязани на улице Ситниковской полицейские обнаружили у 27-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья сверток с двумя граммами мефедрона. На нее завели дело по части 1 статьи 228 УК («Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере»). Женщине грозит до трех лет тюрьмы.

За сутки у двоих рязанцев нашли наркотики. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Ситниковской полицейские обнаружили у 27-летней гражданки одной из стран ближнего зарубежья сверток с двумя граммами мефедрона. На нее завели дело по части 1 статьи 228 УК («Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере»). Женщине грозит до трех лет тюрьмы.

Полицейские также нашли запрещенные вещества у 22-летнего жителя Михайлова. У него изъяли около пяти граммов «синтетики». По части 2 статьи 228 УК («Незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере») рязанцу грозит до десяти лет тюрьмы.