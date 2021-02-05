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За год задолженность рязанцев за газ снизилась на 121 миллион
«Газпром межрегионгаз Рязань» подвел итоги работы по снижению просроченных долгов за газ всех потребителей Рязанской области в 2020 году.

«Газпром межрегионгаз Рязань» подвел итоги работы по снижению просроченных долгов за газ всех потребителей Рязанской области в 2020 году. Общая сумма долга сократилась на 121 миллион и на 1 января 2021 года составила 495,7 млн рублей, сообщили в компании.

Отмечается, что 95,2 млн рублей из суммы общего долга приходится на долю населения, 72,8 млн рублей — задолженность теплоснабжающих организаций и 327,7 млн рублей — предприятий.

«Повышение платежной дисциплины остается одним из приоритетных направлений работы компании. В адрес должников регулярно направляются претензии по почте, SMS-уведомления, проводятся автодозвоны, наши юристы ведут претензионно-исковую работу. „Газпром межрегионгаз Рязань“ в полном объеме исполняет свои договорные обязательства, чего в праве требовать и от наших абонентов», — отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Сергей Сидоровский.