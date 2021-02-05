Власти объяснили рязанцам, почему в регионе отличаются тарифы на тепло

Власти объяснили, почему в регионе отличаются тарифы на тепло. Соответствующее сообщение от ГУ РЭК Рязанской области опубликовали в соцсетях.

Власти объяснили, почему в регионе отличаются тарифы на тепло. Соответствующее сообщение от ГУ РЭК Рязанской области опубликовали в соцсетях.

Житель Скопина возмутился тем, что в городе действует высокий тариф на тепло — нужно платить почти 2 800 рублей за гигакалорию. (Отметим, что в Рязани тариф составляет 2 270,58 рубля).

«Тарифы на тепловую энергию для каждой теплоснабжающей организации ежегодно устанавливаются в экономически обоснованном размере по результатам экспертизы предложений в соответствии с законодательством. При этом учитываются: уровень инфляции, рост стоимости энергоресурсов, горюче-смазочных материалов, транспортных расходов, степень изношенности сетей и оборудования, что влияет на расходы, необходимые для поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии, объем реализации коммунальных услуг и другое», — говорится в сообщении.

Также комиссия отметила, что сравнивать тарифы в разных регионах некорректно из-за разных объемов реализации, технологических процессов и разбросанности объектов.