В Рязани подросток задержал похожего на маньяка мужчину

В январе пользователи сети сообщили об эксгибиционисте, которого заметили около школы на улице Новаторов. 14 января он снял штаны перед маленькой девочкой, рассказывала ее мать.

В январе пользователи сети сообщили об эксгибиционисте, которого заметили около школы на улице Новаторов. 14 января он снял штаны перед маленькой девочкой, рассказывала ее мать.

В полиции подтвердили наличие жалобы и занялись поиском эксгибициониста.

Вечером 17 января подростки Егор и Татьяна шли домой мимо школы №53 и услышали крики — женщина просила о помощи. Как рассказали в эфире телеканала «Город», молодой человек увидел убегающего во дворы человека и бросился за ним. 16-летний Егор догнал мужчину, по описаниям похожего на подозреваемого, и передал его прибывшим силовикам.

Однако в полиции факт ареста журналистам не подтвердили. «Есть только сухая информация о том, что задержан молодой человек 1997 года рождения. Тот ли это самый, кого Егор остановил в подворотне, в МВД тоже не говорят», — заключили в сюжете.