В популярных марках детского питания нашли мышьяк, свинец и ртуть

Эксперты отметили, что воздействие токсичных тяжелых металлов приводит к «постоянному снижению IQ», а также к понижению функции мозга. Особенно опасные эти металлы для младенцев.

В некоторых популярных марках детского питания американских производителей нашли мышьяк, свинец, кадмий и ртуть. Эти токсичные металлы могут вызвать нарушения неврологического характера у детей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование палаты представителей США.

Специалисты изучали внутреннюю документацию компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition, которые предоставили данные на добровольной основе в ответ на запрос подкомитета. Он основывался на сообщениях о присутствии металлов, появившихся годом ранее.

Со специалистами отказались взаимодействовать компании Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods.

Эксперты отметили, что воздействие токсичных тяжелых металлов приводит к «постоянному снижению IQ», а также к понижению функции мозга. Особенно опасные эти металлы для младенцев.