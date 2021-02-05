В Окском заповеднике показали последствия снегопада

В Окском заповеднике показали последствия снегопада, случившегося в четверг, 4 февраля. Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Элина Антонюк рассказала, что вьюга «не только нарушила привычный ритм жизни заповедного поселка из-за отключения электроэнергии и вновь появившихся гор снега, но и подарила моменты сказочной природной красоты».

В Окском заповеднике показали последствия снегопада, случившегося в четверг, 4 февраля. Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Элина Антонюк рассказала, что вьюга «не только нарушила привычный ритм жизни заповедного поселка из-за отключения электроэнергии и вновь появившихся гор снега, но и подарила моменты сказочной природной красоты».

Антонюк пояснила, что, согласно народному календарю, 4 февраля — полузимник. Считается, что к этому времени проходит половина зимы.

«Обычно в этот день бывают сильные морозы, но пока они на подходе — разыгралась нешуточная метель — намело, навьюжило, деревья и кустарники согнулись под тяжестью снежных шапок, — отметила сотрудник Окского заповедника. — Во второй половине дня 5 февраля небо стало проясняться, выглянуло солнце и все вокруг заиграло новыми яркими красками».