В Касимове 27 квартир для жильцов авариных домов купили по завышенным ценам

По данным следствия, в 2019 году администрация муниципального образования — городского округа Касимова при исполнении муниципальной программы «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» купила 27 квартир по ценам выше рыночных. Ущерб составил около шести миллионов рублей.

В Касимове 27 квартир для жильцов авариных домов купили по завышенным ценам. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил рязанский следком.

По данным следствия, в 2019 году администрация муниципального образования — городского округа Касимова при исполнении муниципальной программы «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» купила 27 квартир по ценам выше рыночных. Ущерб составил около шести миллионов рублей.

Следователи завели дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК). Они устанавливают виновных и все обстоятельства преступления.