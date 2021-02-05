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В Чучкове предупредили о заражении африканской чумой свиней
После недолгого затишья снова расширяется география АЧС. На этом фоне фиксируют грипп у птиц, оспу овец и коз, бруцеллез.

В четверг, 4 февраля, в Чучковской администрации прошло заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Руководитель райветстанции Константин Тимукин заострил внимание на ухудшении эпизоотической ситуации по заболеваемости африканской чумой свиней, пишет издательство «Пресса».

По словам Тимукина, в последнее время зафиксированы вспышки АЧС в нескольких регионах страны: Тамбовской, Белгородской областях. Особый режим по заболеваемости объявлен во Владимирской, Волгоградской, Курской и Тверской областях. 14 очагов находятся на контроле в Приморье, Хабаровске, Татарстане и 10 — в Астрахани, Нижегородской и Оренбургской областях.

«После недолгого затишья снова расширяется география АЧС. На этом фоне фиксируют грипп у птиц, оспу овец и коз, бруцеллез», — отметил главный ветеринар района.