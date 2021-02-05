\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
-10°
Сбт, 06
-17°
Вск, 07
-18°
ЦБ USD 75.11 -0.62 06/02
ЦБ EUR 89.89 -1.03 06/02
Нал. USD 74.62 / 76.4 17:07
Нал. EUR 89.43 / 90.09 16:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
9 999
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
20 820
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
19 377
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
24 348
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер почетный профессор РГУ Николай Репин
Умер Заслуженный работник высшей школы России, доктор исторических наук, профессор, Почетный профессор РГУ имени Есенина Николай Репин. Об этом сообщила пресс-служба вуза в пятницу, 5 февраля.

Умер Заслуженный работник высшей школы России, доктор исторических наук, профессор, почетный профессор РГУ имени Есенина Николай Репин. Об этом сообщила пресс-служба вуза в пятницу, 5 февраля.

Ученому было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

Николай Репин окончил истфак МГУ, защитил докторскую диссертацию в 1978 году. В РГУ имени Есенина в должности профессора работал с 1994 по 2014 годы.

Репин заведовал кафедрой отечественной истории, затем кафедрой древней и средневековой истории России факультета истории и международных отношений. Под его руководством диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук защитили около 30 аспирантов и соискателей.

Ученый написал большое количество статей и несколько монографий.