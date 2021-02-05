Умер почетный профессор РГУ Николай Репин
Умер Заслуженный работник высшей школы России, доктор исторических наук, профессор, Почетный профессор РГУ имени Есенина Николай Репин. Об этом сообщила пресс-служба вуза в пятницу, 5 февраля.
Умер Заслуженный работник высшей школы России, доктор исторических наук, профессор, почетный профессор РГУ имени Есенина Николай Репин. Об этом
Ученому было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни.
Николай Репин окончил истфак МГУ, защитил докторскую диссертацию в 1978 году. В РГУ имени Есенина в должности профессора работал с 1994 по 2014 годы.
Репин заведовал кафедрой отечественной истории, затем кафедрой древней и средневековой истории России факультета истории и международных отношений. Под его руководством диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук защитили около 30 аспирантов и соискателей.
Ученый написал большое количество статей и несколько монографий.