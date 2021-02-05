Умер почетный профессор РГУ Николай Репин

Умер Заслуженный работник высшей школы России, доктор исторических наук, профессор, Почетный профессор РГУ имени Есенина Николай Репин. Об этом сообщила пресс-служба вуза в пятницу, 5 февраля.

Умер Заслуженный работник высшей школы России, доктор исторических наук, профессор, почетный профессор РГУ имени Есенина Николай Репин. Об этом сообщила пресс-служба вуза в пятницу, 5 февраля.

Ученому было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

Николай Репин окончил истфак МГУ, защитил докторскую диссертацию в 1978 году. В РГУ имени Есенина в должности профессора работал с 1994 по 2014 годы.

Репин заведовал кафедрой отечественной истории, затем кафедрой древней и средневековой истории России факультета истории и международных отношений. Под его руководством диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук защитили около 30 аспирантов и соискателей.

Ученый написал большое количество статей и несколько монографий.