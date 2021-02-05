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Умер актер из «Майора Грома» и «Бригады»
Альшанский играл в театре Ролана Быкова и театре имени Пушкина. Широкому зрителю известен своими ролями в сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада». Он также снимал сериал «Молодежка».

Умер актер Виталий Альшанский, сыгравший в «Майоре Громе» и «Бригаде». Ему было 52 года. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, накануне к актеру пришла знакомая, но ей никто не открыл дверь. Квартиру вскрыли, хозяина нашли на диване без сознания.

По словам женщины, Альшанский страдал от проблем с давлением, но накануне чувствовал себя хорошо.

Полиция проводит проверку.

Альшанский играл в театре Ролана Быкова и театре имени Пушкина. Широкому зрителю известен своими ролями в сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада». Он также снимал сериал «Молодежка».