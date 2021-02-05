Столкновение двух иномарок в центре Рязани попало на видео

ДТП произошло 24 января на пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского. Запись с камеры опубликовали «Дороги Рязани».

Столкновение двух иномарок в центре Рязани попало на видео. ДТП произошло 24 января на пересечении Первомайского проспекта и улицы Маяковского.

Запись с камеры опубликовали «Дороги Рязани». На кадрах видно, что Skoda Rapid ехала со стороны площади Победы. Добравшись до перекрестка, водитель развернулся и двинулся на улицу Сенную на только что загоревшийся зеленый сигнал светофора.

Mitsubishi Outlander в этот момент двигался прямо в сторону площади Ленина. Несмотря на загоревшийся «красный», он не затормозил и врезался в Skoda. Автомобили получили механические повреждения.