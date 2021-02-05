Соцсети: клопы искусали руки пациенту рязанской ОКБ

Рязанец пожаловался на клопов в ОКБ. В одной из городских групп во «ВКонтакте» мужчина опубликовал фотографии рук, покрывшихся красными пятнами.

Рязанец пожаловался на клопов в ОКБ. В пятницу, 5 февраля, в одной из городских групп во «ВКонтакте» мужчина опубликовал фотографии рук, покрывшихся красными пятнами.

«Отделение травматологии… Сожрали всего», — прокомментировал снимки пациент.

Ранее попавший в «красную зону» ОКБ рязанец пожаловался на кашу с тараканом