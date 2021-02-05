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Рязанских энергетиков мобилизовали из-за непогоды
В связи с резким похолоданием и обильными осадками, снежными заносами и гололедом на территории Рязанской области в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» введен режим повышенной готовности.

В связи с резким похолоданием и обильными осадками, снежными заносами и гололедом на территории Рязанской области в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» введен режим повышенной готовности.

Энергетиками усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов. К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы приступить 51 бригада в количестве 135 человек и 112 единиц техники. Также в распоряжении специалистов Рязаньэнерго находятся 53 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1,42 МВт, которые будут использованы для подачи электроэнергии в случае необходимости.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.

Энергетики призывают граждан быть предельно внимательными и держаться в стороне от линий электропередачи — это может быть смертельно опасно для жизни. Следует обязательно помнить, что нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если же на вашем пути лежит провод, то ни в коем случае не подходите к нему на расстояние ближе 8 метров. Если же вы все-таки оказались на более близком расстоянии к проводу — отходите от него, не отрывая стопы от земли. Будьте осторожны сами и научите этому своих детей.