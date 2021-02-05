Рязанец устроил наркопритон в общежитии

29-летнего мужчину ранее неоднократно задерживали за незаконный оборот наркотиков, он сидел в тюрьме. Полицейские узнали, что рязанец вместе с приятелями употребляет запрещенные вещества в своей комнате общежития на улице Шевченко.

Рязанец устроил наркопритон в общежитии. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

29-летнего мужчину ранее неоднократно задерживали за незаконный оборот наркотиков, он сидел в тюрьме. Полицейские узнали, что рязанец вместе с приятелями употребляет запрещенные вещества в своей комнате общежития на улице Шевченко.

Оперативники обнаружили там хозяина и четырех его гостей. Все они находились под действием наркотиков.

На рязанца завели дело по части 1 статьи 232 УК («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Гостей мужчины привлекут к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача.